Popeyes, segunda maior marca de frango frito do Brasil, abre sua primeira loja em Londrina

A Popeyes, segunda maior marca de frango frito em número de estabelecimentos do país, irá inaugurar sua primeira filial em Londrina nesta sábado (25). A loja será no Shopping Boulevard e a inauguração contará com diversas atrações pela cidade.





Durante a inauguração, uma kombi temática estará do lado de fora do shopping para chamar a atenção do público, com uma aparição performática da banda de jazz, distribuição de snacks e de panfletos de descontos.

Na entrada da loja, dentro do shopping, haverá um tapete laranja, no melhor estilo de eventos de premiação, um espaço ambientado para as pessoas tirarem fotos, com vários convidados além dos clientes. Um mestre de cerimônias conduzirá toda a atividade, que terá chuva de confetes, revelação da fachada da loja, coberta por uma lona, bem como o corte da fita, inaugurando oficialmente o restaurante.