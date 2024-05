Praça da Vila Ricardo, na Zona Leste de Londrina, é revitalizada

A Praça da Vila Ricardo, localizada entre as ruas Girassol, Flor-de-jesus e Flor-de-abril, na zona leste de Londrina, foi revitalizada pela Prefeitura de Londrina. Iniciadas em dezembro, as obras foram concluídas recentemente e incluíram diversas intervenções.





Foram construídas calçadas e rampas de acessibilidade, a quadra esportiva foi recuperada e houve a instalação de parque infantil e de mobiliário urbano (bancos, lixeiras e mesas), além da troca da iluminação pública por lâmpadas de LED.

Também foi feita a demarcação de sinalização viária nas ruas do entorno, poda de árvores, pintura de mobiliário, capina e roçagem do mato, além da edificação de uma mureta de retenção para impedir que a terra desça para o asfalto em dias chuvosos.





As melhorias foram coordenadas pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), com participação da Londrina Iluminação, secretarias municipais de Obras e Pavimentação e do Ambiente (Sema) e FEL (Fundação de Esportes de Londrina).





