Prazo para participar do Concurso de Decoração de Natal em Londrina vai até domingo

Termina no próximo domingo (10), às 23h59, o prazo de inscrição para o Concurso de Decoração de Natal.



O concurso vai premiar os mais belos estabelecimentos iluminados de Londrina.

As inscrições podem ser feitas através da plataforma CONCURSO DE DECORAÇÃO NATALINA (google.com).







O londrinense tem quatro categorias para participar: Imóvel Residencial Horizontal, Imóvel Vertical Residencial ou Comercial, Imóvel Comercial/Empresarial e Espaços de Entidades Religiosas ou Espaço Público.



Entre os dias 11 e 15 de dezembro, uma comissão julgadora vai selecionar as melhores decorações de cada categoria. A escolha final dos vencedores vai ficar por conta do público, que poderá votar na sua decoração preferida no perfil do Instagram da Prefeitura de Londrina, entre os dias 16 e 20 de dezembro.







PREMIAÇÃO



O terceiro lugar vai ser contemplado com um vale-compra de R$ 1.000,00. Já o segundo colocado leva um vale-compra de R$ 1.500,00, e para o campeão, o prêmio será de R$ 2.500,00, também em vale-compra.







DIVULGAÇÃO DO RESULTADO



A divulgação do resultado das colocações vai ser no dia 21 deste mês, quinta-feira, às 18 horas.

O presidente da Codel, Alex Canziani, lembra que a ação não visa somente deixar a cidade mais bonita, mas a interação entre as pessoas. ''Por traz de um projeto existe o diálogo e o encontro entre as pessoas pra que as ideias saiam do papel. Além de deixarmos a cidade mais iluminada com as casas e prédios decorados, vamos ter a ação de amigos e familiares, que juntos, vão por em prática algo em comum, que decidiram coletivamente'', avaliou.







O concurso de Decoração é uma realização do Visite Londrina e tem promoção da Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil) e da RPC (afiliada Globo no Paraná). Conta, também, com apoio da Prefeitura de Londrina.







(Com informações do site N.Com)