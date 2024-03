Londrina recebe primeira edição do cinema itinerante Cinekombi na Praça

A estrutura do evento contará com a montagem de uma tela projetora em cima da kombi, acompanhada da montagem das caixas de som e projetor. Ao final de cada exibição, haverá rodas de conversas com profissionais convidados para a discussão dos filmes escolhidos em cada um dos dias do evento.

Segundo o produtor do Cinekombi na Praça Thyago Bezerra, a escolha desses filmes, para além do recorte abordado, traz conteúdos e estéticas cinematográficas que tocaram o cineclube de forma geral.

Os três encontros terão serão feitos na Escola Municipal Elias Kauam, Novo Amparo II, região norte (dia 8); na Praça do Aeroporto, região leste (dia 10); e na Escola Municipal do Campo Trabalho e Saber – Eli Vive (dia 11). A classificação etária de todos os filmes é livre e todas as exibições serão gratuitas e sem limite de participantes.

As sessões irão ocorrer às 19h nos dias 8, 10 e 11 março, em três pontos diferentes do município, incluindo duas escolas e uma praça. Os eventos são gratuitos e abertos a toda comunidade.





A produtora cultural e integrante do Coletivo de Cinema Negro de Londrina (Cocine) Talyta Elen será a convidada do dia 8. A produtora, realizadora audiovisual e membra do CMCK (Centro de Memória e Cultura Kaingang), Débora Kaingang, atuará no dia 10, e o Técnico em Agroecologia, Edelvan Carvalho estará presente em 11 de março, último dia do evento.





O produtor do Cinekombi na Praça, Thyago Bezerra, também teve como motivação para a criação desse projeto a capacidade de levar o cinema para diversas regiões da cidade. “O projeto vai para a zona rural, zonas periféricas, para o centro, com o intuito de diversificar o público e produzir essa atividade cultural diferenciada em praças ou escolas.”, ressaltou.

Além das rodas de conversa, nas duas escolas contempladas, ainda ocorrerão atividades cine-educativas com todos os participantes que se interessarem. As atividades realizadas envolverão a produção de roteiros, com um método de trabalho que instiga a imaginação na escrita e na produção cinematográfica.





O projeto de Cinekombi na praça advém do Cinekombiclube, que está ativo desde 2021. A iniciativa veio do produtor cultural Thyago Bezerra e da educadora ambiental Camila Ayroza. Com a filosofia de acreditar no poder de transformação que um cineclube possui, durante toda a trajetória do clube, eles passaram por Curitiba (PR), Assis (SP), Florianópolis (SC), São Francisco do Sul (SC), Palhoça (SC), Imbituba (SC), Garopaba (SC), Angelina (SC) e Anitápolis (SC).

Além disso, já estiveram presentes em dois espaços de Londrina, no Sabor e Ar e na Vila Cultural Casa da Vila. Com o projeto Cinekombi na Praça, Londrina sedia a primeira edição do projeto, que voltará novamente com edições nos meses de julho e outubro deste ano.





O Cinekombi na Praça conta com projetos selecionados pela Secretaria Municipal de Cultura, viabilizados com recursos financeiros do Governo Federal, por meio da Lei Paulo Gustavo.

