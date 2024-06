Prefeitura de Londrina conclui obras em buraco que se formou na rua Tanganica

As obras na Rua Tanganica, zona norte de Londrina, foram concluídas na última sexta-feira (7) pela Prefeitura de Londrina e SMOP (Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação). A manutenção ocorreu em um buraco que se formou na Rua Tanganica devido às fortes chuvas que atingiram a cidade em março.





As intervenções foram realizadas no final da rua Tanganica, entre as ruas Omar Mazzei Guimarães e José Geraldo Canezin.

Por motivo da urgência das obras, e para dar agilidade a elas, o serviço foi realizado por equipe própria da Prefeitura, com recursos do executivo, o que dispensou a necessidade de licitação. Para resolver o problema, foi feito um grande trabalho de drenagem, que resolveu a situação, de forma definitiva, segundo o secretário da pasta, João Verçosa.





“Investigamos o problema e descobrimos que houve o rompimento de um poço de visitas de galerias pluviais. O buraco era fundo, tivemos que abrir uma cratera para resolver a situação, reconstruímos tudo com estrutura de concreto armado e há boas condições para que isso não aconteça novamente”, afirmou.

O secretário lembrou que as fortes chuvas que atingiram a Rua Tanganica causaram estragos em outros locais da região norte, como nos bairros Ouro Branco, Imagawa, e perto do pontilhão da linha férrea.





“Especialmente na Rua Tanganica, houve um rompimento de poço de visita de galerias pluviais. Com isso, a água acabou indo parar em um conjunto de prédios no Espaço Londres, causando prejuízos para o condomínio. Nós investigamos e descobrimos que a situação ocorreu devido ao rompimento desta tubulação, somado ao fato de que, quando foi feito o loteamento no Jardim Maria Luiza, a obra não foi realizada de acordo com o projeto. Fizemos o conserto no poço de visitas e o trabalho foi concluído com sucesso”, disse.





Recentemente, em abril deste ano, a Rua Tanganica também passou por amplo trabalho de recape asfáltico realizado pela Prefeitura, desde a avenida Winston Churchill, na altura do Autódromo Internacional Ayrton Senna, até a Rua Enoch Vieira dos Santos.





