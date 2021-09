Prefeitura de Londrina dá até 80% de desconto em multas vencidas

Os contribuintes de Londrina que negociarem seus débitos junto ao município, pelo Programa de regularização Fiscal (Profis) 2021, passarão a ter 80% de desconto nos juros e multas dos títulos vencidos para pagamento à vista, a partir desta sexta-feira (1). Para quem optar pelo parcelamento, a prefeitura oferta 70% em até três parcelas ou 40% de quatro a 15 vezes. Se a adesão acontecer nesta quinta (30), ainda é possível obter desconto de 90% na multa e juros para pagamento à vista ou 80% para pagamentos parcelados, que podem ser feitos em até quatro vezes.

Em 2021, o Profis foi reeditado para atender o contribuinte no momento da crise ocasionada pela pandemia do novo Coronavírus, que afetou a capacidade financeira das pessoas, além de buscar um incremento na arrecadação da dívida ativa. Por meio do programa, é possível negociar débitos como IPTU, ISS e outros.

A partir desta sexta-feira, 1º de outubro, os contribuintes que negociarem seus débitos junto ao Município, pelo Programa de regularização Fiscal (Profis) 2021, passarão a ter 80% de desconto nos juros e multas dos títulos vencidos para pagamento à vista, 70% em até três parcelas ou 40% de quatro a 15 vezes. Se a adesão acontecer hoje (30), ainda é possível obter desconto de 90% na multa e juros para pagamento à vista ou 80% para pagamentos parcelados, que podem ser feitos em até quatro vezes.

Em 2021, o Profis foi reeditado para atender o contribuinte no momento da crise ocasionada pela pandemia do novo Coronavírus, que afetou a capacidade financeira das pessoas, além de buscar um incremento na arrecadação da dívida ativa. Por meio do programa, é possível negociar débitos como IPTU, ISS e outros.





Até agora, desde que o programa foi disponibilizado, no dia 20 de maio deste ano, o total bruto negociado foi de R$ 110.194.589,99, dos quais R$ 47.275.138,35 já foram recebidos pelo Município, por meio de 41.480 adesões, sendo 51,50% ocorridas pela web e 48,50% na Praça de Atendimento.





Como aderir – Para fazer a adesão ao programa basta acessar o portal da Prefeitura e clicar no banner “Profis 2021”, localizado no topo do site. A página está disponível todos os dias, inclusive nos finais de semana, 24 horas por dia.





Outra alternativa é o atendimento presencial mediante agendamento através do site ou pelo telefone (43) 3372-4424, que também atende pelo WhatsApp. Dúvidas e outras informações também podem ser obtidas nos telefones 3372-4424, das 9h às 18h, em dias de semana, ou pelo e-mail [email protected].