Prefeitura de Londrina é condenada a indenizar vítima que caiu com carro na obra da trincheira

A Prefeitura de Londrina foi condenada, por meio de uma ação judicial, a indenizar uma vítima que sofreu um acidente de trânsito nas proximidades da obra da trincheira das avenidas Leste-Oeste e Rio Branco em dezembro de 2022.





Segundo as informações que constam na ação judicial, a situação, que envolveu a queda do veículo, aconteceu devido à falta de sinalização no local. Diante da decisão, a Prefeitura deve pagar R$ 22.500 à vítima para cobrir os valores destinados aos prejuízos.

"No dia 11/12/2012, aproximadamente às 23h30, o condutor capotou o veículo segurado em uma vala no cruzamento da Rua Oiapoque com a Avenida Arcebispo Dom Geraldo Fernandes, em decorrência de uma obra pública existente no local sem a devida sinalização. Requer, assim, na condição de sub-rogação do segurado, a condenação do réu [a Prefeitura de Londrina] ao pagamento do valor de R$ 22.325,00 custeado pela seguradora, acrescido de correção monetária desde a data do desembolso e juros de mora desde a data do acidente", consta no documento.





A Prefeitura de Londrina não havia se manifestado publicamente até o momento de publicação dessa matéria.