Prefeitura de Londrina fará plantão de atendimento do Profis neste sábado

Os contribuintes de Londrina que possuem débitos com o município poderão renegociar suas dívidas no plantão presencial deste sábado (20), na praça de atendimento da sede da prefeitura. Esta será mais uma oportunidade de solucionar pendências financeiras usufruindo dos descontos especiais e condições facilitadas proporcionados somente pelo Profis (Programa de Regularização Fiscal) 2024.





Para essa edição, a Secretaria Municipal da Fazenda abriu em torno de 200 vagas, e o público interessado precisa fazer o agendamento prévio pelo sistema eletrônico do portal ou pelo telefone (43) 3372-4424.

Quem aderir ao programa em julho terá a vantagem, em caso de pagamentos à vista, de obter 100% de desconto nos juros e na multa do valor devido ao município. Esse é o último mês em que esse benefício do desconto integral é concedido pelo Profis, sendo que a partir de agosto o percentual cairá para 90%.





Outras facilidades abertas pela iniciativa são os pagamentos parcelados. Na tabela válida para julho, quando a dívida é fracionada em até seis vezes, o desconto sobre os juros e a multa fica em 90%. Já aqueles que preferirem parcelar entre sete e 18 vezes terão desconto de 60%. E, se a opção de adesão for parcelar dentro do teto máximo, de 60 vezes, não há direito a desconto. Mês após mês a quantidade de parcelas e os descontos vão sendo reduzidos. O prazo final de adesão será 18 de dezembro de 2024.

O Profis 2024 abre oportunidade para renegociação de valores devidos de IPTU, ISS e ITBI, bem como taxas e multas existentes junto a secretarias e órgãos municipais.





Os plantões de atendimento presencial são realizados recorrentemente pela Prefeitura, com o intuito de permitir que os munícipes tenham diferentes formas de aderir ao programa para resolver seus débitos. O funcionamento da Praça de Atendimento no sábado é uma alternativa para as pessoas que querem ou precisam ser atendidas dessa maneira, seja por falta de acesso à internet ou por terem dificuldades nos procedimentos on-line.

Uma próxima edição do plantão já está marcada para ocorrer no próximo sábado, dia 27, no mesmo local e horário. As vagas serão informadas na semana que vem.