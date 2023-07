Prefeitura de Londrina investe R$ 7 milhões ao ano em tablets para escolas municipais

A Prefeitura de Londrina entregará 5 mil aparelhos tablet para 141 unidades, contemplando todas as 88 escolas municipais, todos os 33 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), e ainda 20 Centros de Educação Infantil (CEIs) filantrópicos conveniados com o Município. Todas as regiões da cidade, incluindo a zona rural, serão beneficiadas. O investimento total, com recursos próprios municipais, representa R$ 21.142.800,00 – ou cerca de R$ 7 milhões por ano, durante os 36 meses de execução contratual (R$ 587.300,00 por mês).





Parte do repasse dos novos dispositivos eletrônicos, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), ocorreu em solenidade realizada na manhã desta segunda-feira (31), na Escola Municipal Reverendo Odilon Gonçalves Nocetti, com a presença do prefeito Marcelo Belinati e da secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes. Neste evento, 22 unidades foram as primeiras a receber os tablets, e o restante das entregas será agendada com as unidades para retirada na sede da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento (CTD) conforme montagem dos kits. A previsão é que em duas semanas todas estejam com os equipamentos em mãos.



Todos os tablets são no modelo Galaxy Tab A7 Lite – SM-T225, da marca Samsung, e possuem acessórios como capa protetora, película 3D gel e chip de dados móveis. Dessa forma, contarão com acesso à internet, permitindo a pesquisa de informações e acesso a materiais educacionais interativos.

Do total de 5 mil equipamentos entregues, 3.750 serão distribuídos para todas as 88 escolas municipais existentes na rede, cada uma recebendo de 30 a 60 tablets. Para todos os 33 CMEIs, estão chegando 680 aparelhos, e quanto aos CEIs conveniados, serão 20 unidades recebendo 400 tablets para atender alunos a partir de 4 anos (matriculadas no P4 e P5). Estes CEIs filantrópicos foram selecionados por conta da faixa etária dos estudantes, levando em conta as recomendações da Academia de Pediatria e Conselho Brasileiro de Oftalmologia acerca do uso de celulares, tablets e computadores na infância.





O pacote ainda engloba 105 celulares para a Educação Especial da rede, atendendo as salas de recurso de altas habilidades/deficiências múltiplas, e mais 65 para a Secretaria Municipal de Educação, distribuídos entre diferentes gerências.

Como forma de aprimorar ainda mais a qualidade da educação ofertada na rede municipal, trazendo uma metodologia diferenciada com uso das tecnologias digitais, os tablets poderão enriquecer os processos de ensino e aprendizagem dos conteúdos curriculares. Soma-se com o uso de aplicativos e plataformas educacionais, realização de pesquisas, produção de conteúdos por parte dos alunos, de modo a contribuir para uma aprendizagem mais significativa, onde os alunos possam ser protagonistas neste processo, possibilitando o acesso ao letramento digital, inclusão digital e social.





Os tablets serão utilizados pelos alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano e Educação de Jovens e Adultos (EJA), seguindo um cronograma organizado pelas unidades escolares. Estes equipamentos estarão à disposição dos professores para uso em sala de aula, como ferramenta de apoio pedagógico no ensino e aprendizagem dos conteúdos que partem da problematização e encontram na tecnologia, e nos demais recursos, subsídios que podem contribuir com os estudantes na solução das investigações e problemas propostos em cada componente curricular.

O prefeito Marcelo Belinati enfatizou que esta é uma grande conquista para a Educação e lembrou das diversas benfeitorias realizadas na área, desde o início de seu primeiro mandato. “Quando entrei na Prefeitura, havia preocupação até para cortar o mato das escolas, os pais tinham que fazer vaquinha, feijoada, vender pizza, e a merenda era bolacha de água e sal com suco artificial. Neste período, muitas melhorias foram feitas, hoje temos uma das melhores merendas do Brasil, fizemos reformas e ampliações das unidades escolares, voltamos a fornecer uniforme e material escolar. Agora, estamos em um outro patamar, utilizando a tecnologia para dar melhores condições para os professores ministrarem o conteúdo pedagógico aos alunos e isso vai contribuir muito com a qualidade do ensino”, disse.



A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, explicou que os tablets já têm todos os aplicativos e ferramentas necessários. “Os nosso professores já têm os conteúdos para serem aplicados, de português, matemática, história, entre outras matérias, e agora terão esta ferramenta nova, mais dinâmica, dentro das salas de aula. Acreditamos que além de toda a orientação pedagógica e de todo o conteúdo, isso vai enriquecer muito o trabalho”, afirmou.



Tecnologia – Todos os tablets são gerenciados remotamente por meio de uma plataforma que permite a gestão através de uma solução de gerenciamento de mobilidade corporativa e possui APIs para aplicação de políticas de Tecnologia da Informação (TI), como localização do tablet, personalizações e configurações do dispositivo de forma remota, bloqueios de conteúdos, personalização de conteúdos pedagógicos, entre outros. Isso oferece um controle eficiente dos dispositivos, permitindo acompanhamento do uso dos aparelhos e garantindo um ambiente seguro de aprendizagem. Por sua vez, a assistência técnica e manutenção garantirão o pleno funcionamento dos equipamentos.





O contrato de prestação de serviços especializados em Outsourcing, firmado pela a SME e a Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento (CTD), envolve a disponibilização do equipamento, disponibilização de plataforma de gestão remota dos tablets, serviços de dados, assistência técnica, manutenção e seguro.

Para presidente da CTD, Luciano Kuhl, a tecnologia é transversal e na área da educação não pode ser diferente. “A Prefeitura solicitar à CTD o que há de melhor em equipamentos para a educação, que são estes tablets, significa beneficiar milhares de crianças e professores em Londrina. E não só com estes equipamentos, como outros que virão, que vão conectar com estes tablets, como lousas digitais e totens de segurança. Importante ressaltar que estes equipamentos serão todos gerenciados, anulando a possibilidade de haver qualquer tipo de conteúdo que não seja educativo”, frisou.







Os professores do quadro da Secretaria Municipal de Educação (SME) possuem, além da formação continuada sobre como inserir as tecnologias digitais em seu planejamento, o acesso ao site TDIC em Educação, que oferece muitas possibilidades e sugestões de ferramentas digitais já avaliadas para o uso pedagógico, mais as orientações dos professores auxiliares mediadores de Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) que atuam nas unidades escolares como multiplicadores para o uso das tecnologias digitais.





Na gestão do prefeito Marcelo Belinati, a SME realizou, nos últimos anos, outras entregas de aparelhos eletrônicos para unidades escolares da rede municipal, incluindo diferentes etapas com repasses de celulares, tablets, câmeras e outros equipamentos digitais.





Reforma da escola – Além da entrega dos tablets, nesta manhã a Prefeitura de Londrina fez a entrega oficial das obras de reforma da Escola Municipal Reverendo Odilon Gonçalves Nocetti. Foram investidos nas melhorias, aproximadamente, R$ 240 mil em recursos municipais. A reforma contou com manutenções em geral, incluindo pintura, restauração de piso, estacionamento, toldo, persianas, iluminação, armários da cozinha, e a unidade também recebeu um parque infantil e uma parede de escalada. A escola atende turmas do P4 até o 5° ano, contemplando 270 alunos no total.







Também estiveram presentes na solenidade a diretora da Escola Municipal Reverendo Odilon Gonçalves Nocetti, Carla Lais Sartório Montanher; os vereadores Professora Flávia Cabral, Eduardo Tominaga, e Matheus Thum; e integrantes da comunidade escolar.