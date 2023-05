Prefeitura de Londrina promove mutirão para retirar lixo de mocó na Alagoas

A Prefeitura de Londrina realizou na manhã deste sábado (28) um mutirão para retirar toneladas de lixo de um mocó na Rua Alagoas, região central da cidade.





A casa, que estava abandonada pelo proprietário há anos, tinha diversos focos do mosquito transmissor da dengue e era utilizado por usuários de drogas. Na primeira hora de trabalho, já tinham sido retirados três caminhões de lixo; no total, a previsão era de retirar 10 caminhões.



Felipe Machado, secretário municipal de Saúde, explica que o local já era de conhecimento da equipe de Endemias e é considerado um ponto estratégico. Segundo ele, a cada 15 dias, as equipes faziam a vistoria e a aplicação de veneno.





"Mas o cenário da epidemia [de dengue] nos trouxe aqui para fazer essa grande ação”.

Machado destaca que, como é um imóvel particular, não é responsabilidade do município fazer a limpeza. Entretanto, por Londrina estar vivendo uma epidemia de dengue, com mais de 30 mil casos notificados, sendo que o imóvel coloca em risco toda a população, foi organizado esse mutirão.





Segundo ele, é de interesse do município remover todo o material que pode ser um criadouro em potencial do mosquito transmissor da dengue. “Nós tentamos diversas vezes o contato com o proprietário e não conseguimos. A informação que temos é de que ele abandonou o imóvel e sumiu”, explica.







