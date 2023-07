Prefeitura de Londrina vai isolar Parque Daisaku Ikeda com um alambrado

A Prefeitura de Londrina promete instalar nas próximas semanas um novo alambrado para isolar o Parque Ecológico Municipal Doutor Daisaku Ikeda, numa extensão que vai da ponte até próximo da mata e da rodovia João Alves da Rocha Loures, na zona sul.





Nesta semana foram colocadas barreiras de concreto nas duas entradas e saídas de veículos, além de faixas zebradas. No entanto, os buracos nos atuais arames possibilitam que qualquer pessoa consiga entrar ou sair a pé.



O isolamento do parque acontece após o MP-PR (Ministério Público do Paraná) expedir uma recomendação administrativa ao município, indicando uma série de intervenções de segurança e melhorias a serem adotadas, sob risco de ação contra o prefeito Marcelo Belinati e os secretários envolvidos por improbidade administrativa. Foram elencados prazos para que os serviços fossem realizados, variando de 15 dias há seis meses.





O secretário municipal de Ambiente garantiu que as ações de segurança já estavam sendo estudadas. “Tínhamos a expectativa de fazer algumas manutenções. A parte do fechamento ficou para a secretaria de Obras executar, como já fez com a new jersey. Vamos fazer outras intervenções internar, com placas de advertência. No passado colocamos estas placas, no entanto, foram furtadas”, elencou Ronaldo Siena.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: