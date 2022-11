Prefeitura finaliza reforma do piso da Biblioteca Pública Municipal de Londrina

A prefeitura de Londrina finalizou na semana passada a reforma do piso inferior da Biblioteca Pública Municipal Professor Pedro Viriato Parigot de Souza. Com essa etapa concluída, agora, todo o primeiro e segundo piso da biblioteca pública estão revitalizados.





O espaço recebeu uma reforma completa, onde foi retirado todo o rejunte e cera antigos; foi feito o lixamento e o polimento de todos os tacos de madeira e a substituição dos danificados ou apodrecidos, além da aplicação de três camadas de um verniz transparente antichamas em toda a extensão para renovar, proteger e tratar a madeira do piso. Fazia cerca de 30 anos que esse prédio não recebia uma revitalização. A biblioteca pública foi inaugurada em 4 de setembro de 1951, ou seja, há 71 anos, por isso é considerada o primeiro centro cultural de Londrina.

Publicidade

Publicidade





Como os trabalhos terminaram na última sexta-feira, no momento, a biblioteca continua sem móveis e com a circulação de pessoas proibida. Essa medida é necessária, pois é preciso aguardar o tempo correto para a secagem do verniz antichamas que foi utilizado. De acordo com a diretora de Bibliotecas da Secretaria Municipal de Cultura, Leda Maria Araújo, agora, é preciso esperar cerca de 20 dias para poder circular no local e começar a colocar o peso das estantes e dos livros no piso restaurado.







“A empresa já entregou a obra do piso, mas temos que esperar o tempo da maturação, que é preciso para secar o verniz antes de colocarmos os móveis e o peso em cima. Depois desse tempo, vamos começar a instalar o mobiliário novo, faremos a higienização dos livros e dos materiais e organizaremos o acervo. Isso demanda tempo, porque classificamos as obras de acordo com a catalogação internacional, então acredito que vai levar algumas semanas para organizarmos tudo”, explicou.

Publicidade

Publicidade





Atualmente, a Biblioteca Pública Municipal tem um acervo de cerca de 100 mil títulos de livros, que necessitam de aproximadamente 300 prateleiras sob medida para serem organizados. Todos os títulos serão higienizados antes de serem guardados de volta no local.





Para essa revitalização, a Prefeitura de Londrina está investindo R$ 250 mil. Nesse montante está inclusa também a troca de todo o mobiliário, como as novas prateleiras e balcões. Com isso, a biblioteca ficará organizada de forma planejada, ocupando os espaços de forma mais inteligente. O valor para a reforma é próprio do Município, viabilizado por suplementação feita a partir da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, transferido para a Secretaria Municipal de Cultura. A empresa responsável pelas obras é a londrinense Sintecadora Caeta. “Tenho acompanhado as obras, que foram feitas por uma empresa pequena aqui de Londrina, que é muito responsável e cuidadosa. Nos dias que choveram, eles foram conferir como estava o local, para ver se tinha molhado algum ponto e nos orientaram sobre a circulação da pessoas e a colocação dos móveis. O piso está muito bonito”, contou a diretora.

Publicidade