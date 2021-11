Prefeitura instala decoração de Natal em diferentes locais de Londrina

A Prefeitura de Londrina, por meio da SI (Sercomtel Iluminação), está finalizando a instalação da iluminação decorativa natalina em diferentes espaços públicos de todas as regiões da cidade, incluindo a sede dos sete distritos rurais.



Alguns detalhes do projeto ainda serão ajustados, mas o Museu de Arte e os prédios da Prefeitura e da Câmara Municipal, por exemplo, já estão definidos e estão ganhando a iluminação especial, assim como a frente da Catedral; e até um “túnel de luz” será montado na Rua Anuar Caran, próximo do Lago Cabrinha, na região norte. O perímetro urbano de cada um dos sete distritos rurais também vai ganhar as suas decorações.

Segundo o presidente da Sercomtel Iluminação, Claudio Tedeschi, a orientação, que partiu do próprio prefeito Marcelo Belinati, é que o Natal deste ano seja especial, “considerando que no ano passado o problema da pandemia prejudicou bastante, não só aqui como no mundo”.





De acordo com o diretor de Operações Alexander Fermino, as equipes estarão empenhadas em montar decorações chamativas e que promovam o verdadeiro espírito natalino: “Tudo o que estiver ao nosso alcance, será feito”, emenda.





No prédio da Prefeitura, por exemplo, já estão sendo colocadas fitas de LED RGB nas bordas das “saias” do edifício. Já na Câmara serão instalados projetores coloridos voltados para as duas fachadas principais.

O projeto da Prefeitura prevê ainda o aproveitamento de superpostes de praças e rotatórias de diferentes localidades da cidade. Os postes serão usados de base para a montagem de Árvores de Natal estilizadas, com a utilização de 180 cordões de LED de 10 metros cada.





Os serviços, por parte dos técnicos da Sercomtel Iluminação, já começaram e todo o trabalho deve levar pouco mais de duas semanas para ser concluído.





Veja, abaixo, onde as árvores de Natal estilizadas serão montadas (praças e rotatórias):





Jardim São Jorge (Norte)

Conjunto São Lourenço (Sul)

Praça Nishinomiya (Leste)

Jardim Leonor (Oeste)

Jardim União da Vitória/Nova Esperança (Sul)

Rotatória JK x Higienópolis (Centro)

Conjunto Luiz de Sá (Norte)

Rotatória Ayrton Senna x PR-445 (Sul)

Conjunto Lindoia (Norte)

Santuário N. S. Aparecida (Centro)

Lago Cabrinha (Norte)