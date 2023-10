Prefeitura pretende instalar 1.100 câmeras de segurança em escolas municipais em 2024

Londrina: Educação garante ‘trabalho intensificado’ para segurança nas escolas a secretário municipal de Educação garantiu que desde abril – quando quatro crianças foram mortas dentro de uma creche particular em Santa Catarina - o município “tem feito um trabalho intensificado





Foco nas escolas



Apesar de haver um trabalho conjunto entre as polícias civil e militar e a GM (Guarda Municipal), a exemplo da Operação Vida nos Bairros, que tem o objetivo de reduzir o número de homicídios em Londrina, existe, atualmente, uma cobrança por parte dos pais dos alunos quanto à segurança de crianças e adolescentes dentro das instituições de ensino. Publicidade

O tenente-coronel do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar), Marcos Tordoro, diz que a PMPR (Polícia Militar do Paraná) tem se preocupado com a segurança nas escolas, tanto públicas, que englobam municipais e estaduais, quanto privadas.



"As ações já estão acontecendo. No caso das escolas, temos a presença constante nas imediações, o contato escolar, o treinamento das equipes que trabalham nas escolas estaduais, o patrulhamento e a permanência nas imediações das instituições, o que também acontece com os guardas municipais. Atuamos na parte externa para levar segurança para a parte interna das escolas", argumenta Tordoro. Publicidade

O coronel Pedro Ramos, secretário municipal de Defesa Social, explica que o principal objetivo da GM é evitar que criminosos entrem nas instituições de ensino, o que envolve assaltantes e promotores de ataques, por exemplo.

"É por isso que adotamos medidas no entorno das escolas. As blitze próximas às escolas, a abordagem policial no entorno, a presença do guarda municipal ou do policial militar na porta das instituições de ensino e o patrulhamento dos arredores são medidas altamente positivas que têm trazido resultados para a cidade", argumenta. Publicidade



Vigilantes começam trabalho nas escolas municipais de Cambé nesta segunda-feira Os 44 vigilantes contratados pela prefeitura de Cambé iniciam o trabalho de segurança nas 44 escolas e centros de educação infantis





Lei para ser cumprida



Apesar de o secretário municipal de Defesa Social apontar a presença de guardas municipais ou de policiais militares nas portas das escolas durante a entrada e saída dos alunos, um grupo de pais cobra o cumprimento da Lei 13.608/2023, que prevê que o prefeito tem autorização para determinar que pelo menos um guarda municipal esteja presente nas instituições municipais de ensino durante o período escolar. Aprovada pela Câmara de Vereadores, a legislação foi sancionada por Belinati em julho deste Publicidade

"Londrina tem 381 escolas e todas essas escolas têm atividades todos os dias. A Guarda Municipal, durante os períodos de entrada e de saída dos alunos, está em frente a uma escola, em regime de revezamento. E nisso temos que ter o cuidado de que os pais não façam vídeos falando que, em um determinado dia que foram levar a criança, não havia um guarda ou um policial na frente da instituição. Isso é dar informação para um possível agressor", aponta Ramos.

De acordo com o secretário, o ideal era que cada instituição de ensino contasse com um agente de segurança na porta nos momentos de entrada e de saída dos alunos, mas é preciso considerar o efetivo disponível. "O que estamos fazendo hoje é priorizar as atividades para que possamos dar atenção às escolas." Publicidade



Com emendas, Câmara aprova presença de GMs nas escolas municipais de Londrina A Câmara Municipal de Londrina aprovou em segunda discussão na noite desta quinta-feira (22) o projeto de lei 76/2023.





Agentes armados nas escolas



A presença de agentes armados nas escolas tem sido um ponto de discussão entre as forças de segurança de Londrina, uma vez que alguns pais têm argumentado que a medida poderia ser benéfica para os alunos das instituições municipais.



A opinião, contudo, não é sustentada por boa parte dos estudiosos da segurança pública, conforme aponta o delegado-chefe da Subdivisão da PCPR (Polícia Civil do Paraná) em Londrina, Fernando Amarantino Ribeiro Gonçalves Amorim.

"Os Estados Unidos são o país que mais sofre com os ataques em escolas e os estudos feitos lá mostraram que, quando a instituição contratou um segurança armado, os casos de ataques praticamente triplicaram. Uma pessoa desarmada e que possa ver e ouvir no ambiente escolar pode ser tão eficaz, porque essa pessoa vai fazer o contato entre a instituição e as forças de segurança", aponta.

Pedro Ramos tem a mesma opinião de Amorim. "A presença de agentes armados no interior das instituições de ensino não é eficaz. Existem outras formas de fazer a segurança sem um agente dentro da escola. Até porque já temos estatísticas de outros países que mostram que a violência aumenta em escolas que têm esses agentes armados", argumenta Ramos.



Inspetores só devem começar a trabalhar em 2024 em escolas municipais de Londrina A Secretária Municipal de Educação de Londrina, Maria Thereza Paschoal de Moraes, acredita os profissionais terceirizado