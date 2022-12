Prefeitura de Londrina promove último plantão do Profis 2022 neste sábado

Os contribuintes que necessitam regularizar suas dívidas de tributos municipais como IPTU, ITBI e ISS, assim como multas e taxas, podem fazê-lo durante o último plantão do Profis (Programa de Regularização Fiscal) 2022, que será no sábado (17), das 9h às 15h.





No total, foram abertas 300 vagas e, para participar, é preciso fazer o agendamento prévio (clique aqui) e comparecer, na data e hora estabelecida, à Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda, localizada na sede da Prefeitura de Londrina (Avenida Duque de Caxias, 635, piso térreo).





O mês de dezembro garante 70% de desconto nos juros e multas para pagamento à vista, ou 30% para a quitação dividida entre duas e 13 parcelas. Quem preferir a adesão on-line à iniciativa tem até 21 de dezembro – data-limite do Profis 2022 – para efetuar o procedimento.

Conforme o secretário municipal de Fazenda, João Carlos Barbosa Perez, uma das novidades do Profis 2022 é o fato de que os cidadãos que fizerem a adesão poderão efetuar o pagamento de suas dívidas através do Pix. “Estamos nos últimos dias do Profis e é importante que os contribuintes aproveitem essa oportunidade para regularizar seus débitos. Para isso, procuramos viabilizar recursos que tornem o processo cada vez mais acessível, como a possibilidade de pagamento via Pix”, afirmou.





O secretário informou, ainda, que foram enviadas 72.236 cartas-convite de adesão ao Profis. “Para quem quiser fazer a adesão aproveitando o desconto de 70% na multa e juros, basta efetuar o pagamento do boleto cujo vencimento é em 22 de dezembro”, enfatizou.

Desde que teve início, em 23 de maio, o Profis já negociou um valor bruto na ordem de R$ 139.965.303,60, dos quais R$ 69.224.588,52 foram recebidos pelo Município. Até o momento, foram contabilizadas 49.295 adesões, por meio do Profis On-line e via Praça de Atendimento.





Formas de adesão – Quem preferir, também pode fazer a adesão ao Profis por meio da internet, acessando o Portal da Prefeitura e clicando no banner “Profis 2022”. É possível, também, emitir o boleto para pagamento à vista e parcelado, sendo que o sistema disponibilizará a inscrição para escolher e formalizar a adesão.





Além do Profis On-line, quem deseja comparecer pessoalmente à Praça de Atendimento da Secretaria de Fazenda deve agendar data e horário na página de Agendamento Eletrônico da Prefeitura. Também é possível fazer o agendamento por meio do número de WhatsApp (43) 3372-4424, a partir das 9h, em dias de semana. Em caso de dúvidas, basta ligar para o telefone (43) 3372-4424, que também atende de segunda a sexta-feira.