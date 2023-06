Previsão do tempo: frio e chuva permanecem em Londrina nos próximos dias

Para alegria de alguns e tristeza de outros, o frio e a chuva vão continuar em cena pelo menos até os próximos dias. De acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), na região de Londrina, a chuva e o frio deste início de semana vão seguir até a quinta-feira (15). No final de semana, a chuva dá uma trégua, mas a temperatura despenca ainda mais, podendo chegar a 9ºC.





Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar, explica que nesta terça (13) a temperatura ficou por volta dos 14°C durante todo o dia, mas a sensação térmica chegou a 10°C. Segundo ele, os sensores não conseguem medir a umidade e a intensidade do vento, por isso existe essa diferença entre a temperatura registrada pelo termômetro e a sensação térmica. Na região de Londrina, a umidade está próxima a 100% e as rajadas de vento podem chegar a 38 km/h.

Entre segunda-feira (12) e terça, a região de Londrina registrou cerca de 40 milímetros de chuva; até quinta-feira, a expectativa é de mais 26 milímetros. A chuva deve permanecer calma, sem a presença de granizo e raios. Em quatro dias, choveu mais da metade do esperado para todo o mês de junho, que é de 90 milímetros. A temperatura segue até quinta-feira com mínimas na casa dos 13°C e máximas por volta de 16°C.





Comemorado nesta sexta-feira (16), quem quiser aproveitar o feriado do Sagrado Coração de Jesus, padroeiro de Londrina ao ar livre, deverá conseguir, já que a chuva vai dar uma trégua já a partir da tarde da quinta-feira. Mas Kneib alerta que a temperatura mínima vai cair ainda mais, apesar do tempo ensolarado. Segundo ele, o tempo aberto, sem a presença de muitas nuvens, favorece uma perda mais significativa de calor.





