Previsão: segunda-feira será de tempo instável e frio em Londrina e região

Nesta segunda-feira (27), o clima deve ser de bastante frio e com chances de chuva em Londrina e nos Municípios da região a qualquer momento do dia. Isso se deve a uma área de instabilidade que está sobre o Paraná, conforme aponta o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná).







Apesar das chuvas constantes no último fim de semana que acumulou 34 milímetros dos 57 milímetros registrados no mês, nos próximos dias a cidade não deve registrar chuvas devido ao afastamento da área de instabilidade e à chegada de uma massa de ar polar, que deve trazer frio e temperaturas baixas.

A expectativa é que a temperatura mínima chegue aos 7°C e a máxima não ultrapasse os 17°C.





A temperatura mínima registrada nesta manhã de segunda-feira foi de 14°C e a máxima pode chegar aos 19°C durante a tarde.