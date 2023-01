Prevista para dezembro, reforma do Zerão está com trabalhos parados

Quase sete meses depois da solenidade de lançamento da obra – que contou com a presença de autoridades locais e representantes do setor cultural – o cenário encontrado no anfiteatro do Zerão, no centro de Londrina, é o mesmo dos últimos anos: abandono.





Se de um lado estão pedras, areia e um contêiner, do outro está a estrutura danificada e vandalizada.



Publicidade

Publicidade





A obra estava prevista para ser entregue em dezembro. Em outubro, o município informou que seria feita uma grande festa de inauguração no dia do aniversário da cidade, “com mais de 12 horas de apresentações e atividades culturais, incluindo música, teatro, dança, esporte, praça de alimentação e atrações infantis.”





Um morador da região, que preferiu não ser identificado, garantiu que os trabalhos estariam parados há semanas.

Publicidade





“Nunca vi operários trabalhando com frequência. Neste ano, por exemplo, passei aqui todos os dias e não tinha ninguém trabalhando”, afirmou. A reportagem esteve no local na manhã desta quinta-feira (19) e não encontrou serviço sendo executado.





Tapumes foram instalados no entorno do anfiteatro. No entanto, em vários pontos as madeiras foram arrancadas ou danificadas.

Publicidade





“Esse isolamento ficou bom para os usuários de drogas, que agora ficam escondidos ali e não vistos. Tem hora que tem viatura da Polícia Militar de um lado e do outro estão jovens consumindo drogas. Faz dias que não tem nenhum operário na obra”, alertou uma mulher que caminhava pelo lugar e que também não quis ter o nome divulgado.





Entre as melhorias previstas estão a recuperação e reparos em pisos, calçadas, arquibancada, escadarias, bancos e grelhas de escoamento, pintura e limpeza.





A parede do anfiteatro receberá uma exposição artística de aproximadamente 13 metros de altura e quase 500 metros quadrados.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.