Primeiros socorros: Sinpro capacita quatro mil profissionais da educação em Londrina

Como aprender nunca é demais, o Sinpro (Sindicato dos Profissionais das Escolas Particulares de Londrina e Norte do Paraná) entende a importância de seus associados estarem em constante evolução, o que traz benefícios tanto dentro quanto fora da sala de aula.





Desde 2019, o sindicato já capacitou mais de três mil professores e profissionais da educação em primeiros socorros, o que permite que a equipe escolar tome decisões certeiras em casos de urgência.



Diretor do sindicato e coordenador dos cursos de capacitação, Valdecir da Conceição Veloso explica que o Sinpro vê a formação continuada do profissional da educação como um dos principais campos a serem trabalhados dentro do sindicato.





Por isso, eles contam com os cursos de primeiros socorros e de formação permanente, tanto para professores quanto profissionais da educação das escolas particulares.

Neste ano, ele ressalta que o trabalho vem sendo feito de maneira mais pontual no curso de primeiros socorros com o objetivo de atender à Lei Lucas (N° 13.722/2018), que torna obrigatória a capacitação de profissionais da educação de estabelecimentos de ensino públicos e privados da educação básica.





O nome é uma homenagem a Lucas Begalli, de 10 anos, que morreu por asfixia mecânica ao se engasgar quando participava de uma excursão escolar, em 2017.

O curso é oferecido em parceria com uma empresa especializada e habilitada na área e é ministrado tanto para associados na sede campestre quanto nas escolas da rede privada, em que a equipe vai até o local para capacitar todos os profissionais da instituição de uma única vez. A capacitação mais recente foi no dia 19 de agosto, no Colégio Educativa, em Londrina.





ATUALIZAÇÃO





“O Sinpro tem essa preocupação de preparar professores e funcionários para situações emergenciais”, afirma. O curso é oferecido desde 2019 e já formou mais de três mil profissionais da educação de cidades como Londrina, Ibiporã, Rolândia, Apucarana, Primeiro de Maio, Sertanópolis, entre outras. Até o final de 2024, a expectativa é ultrapassar o número de quatro mil pessoas treinadas.





