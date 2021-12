Princípio de incêndio ocorre na obra do Fórum Criminal de Londrina

Um princípio de incêndio foi registrado na noite de terça-feira (22), na obra do novo Fórum Criminal de Londrina, que fica na rua Senador Souza Naves, na zona sul da cidade. Um dos funcionários contou que as chamas atingiram uma bancada onde as equipes utilizam uma serra elétrica, no primeiro pavimento.

No momento, apenas um segurança estava no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, o atendimento no local ocorreu por volta das 21h e não houve feridos nem grandes danos materiais.

A obra do novo prédio que abrigará o Fórum Criminal de Londrina está atrasada. Os serviços foram iniciados em maio de 2019 pela JWA Construção e Comércio Ltda. e deveriam ser concluídos em 24 meses, mas o contrato firmado com o TJPR (Tribunal de Justiça do Paraná) foi rescindido já que a construtora entrou em processo de recuperação judicial.







