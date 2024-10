Programa de Intercâmbio na Nasa será apresentado durante a EduTrack em Londrina

Conhecer a Nasa (agência espacial dos Estados Unidos) e interagir com os projetos que preparam seres humanos para a exploração espacial pode ser o sonho de muitos adolescentes. Saber como é viver no espaço, como chegar lá e o que é preciso para trabalhar na Nasa são indagações que ganham a curiosidade dos jovens.







No dia 17 de outubro, o Programa de Intercâmbio na Nasa será conhecido em Londrina durante a EduTrack, feira de programas de intercâmbio para vários destinos e estudos no exterior, que acontece das 17h às 22h, no saguão do Hotel Boulevard, na avenida Higienópolis, 199.

O evento vai reunir representantes de instituições do Canadá, Austrália, Estados Unidos e destinos europeus para interagir com os participantes trazendo informações sobre cursos de graduação, pós-graduação, programas de High School, imersão no inglês e programas em áreas profissionais, além do Missão Nasa, um programa específico na Space Center University, em Houston, para estudantes de 14 a 18 anos.





Uma das atividades que mais chama a atenção dos jovens neste programa da Nasa é a construção e o lançamento de um foguete de estágio único. Os alunos realizarão testes de estabilidade para garantir que seus foguetes estejam prontos para voo e medirão o apogeu e a altitude máxima do foguete antes do lançamento.

Os alunos também participam de cenários simulados para construírem seu próprio habitat lunar e ainda irão explorar esse ambiente por meio de realidade virtual, completando tarefas básicas em uma Estação Espacial Internacional. A EduTrack é realizada pela Multintercambio com acesso gratuito.





Para participar das palestras é indicado realizar cadastro prévio no Sympla Edutrack https://bit.ly/4emLaNB , já que as vagas são limitadas. (Com informações da assessoria)