Programa Economia Solidária lança linha de produtos natalinos nesta quarta-feira

No momento do lançamento, os grupos empreendedores farão sessões de degustação e comercializarão uma série de produtos natalinos como panetones, chocotones, biscoitos e doces decorados, chocolates, além dos artigos de artesanato e costura, dentre os quais decorações de natal, acessórios, artesanato e moda para casa, vestuário adulto e infantil, lembranças de Londrina e acessórios como semijoias e bolsas.

O encontro irá ocorrer a partir das 10h no Centro Público de Economia Solidária Sandra Regina Nishimura, localizado na rua Rio de Janeiro, 1.270, no Centro.

Nesta quarta-feira (22), o Programa Municipal de Economia Solidária de Londrina realiza o seu tradicional evento de lançamento do Natal 2023, ao apresentar a nova linha de produtos especialmente criados para o fim do ano pelos empreendimentos econômicos que integram a iniciativa.

A comercialização dos itens de Natal segue os princípios solidários que marcam o desenvolvimento dessa política pública, que são preço justo, valorização do saber do trabalhador ou trabalhadora, a geração de trabalho e renda, e o respeito com a diversidade.

Todo o público londrinense está convidado a comparecer no evento que representa um dos ápices do ano para o Programa de Economia Solidária, quando as trabalhadoras e trabalhadores têm a oportunidade de expor e vender suas próprias produções.





Já na área da alimentação a Cantina Pé Vermelho funciona diariamente na sede da Prefeitura de Londrina, das 10h às 18h. Localizada no espaço ao ar livre do piso térreo do prédio, a cantina está servindo salgados, doces, almoços, bebidas, produtos com restrição ao glúten.





Para a secretária municipal de Assistência Social, Jacqueline Micali, essa é uma época do ano muito favorável aos empreendimentos solidários e também propícia para que o público conheça melhor o que é desenvolvido dentro deste programa municipal.

"O lançamento do Natal da Economia Solidária já é tradicional na cidade e ajuda a divulgar tudo o que é produzido pelas equipes atendidas pela SMAS juntamente com a Cáritas. São produtos diversificados e de grande qualidade, feitos artesanalmente e com grande carinho nos empreendimentos que fazem parte do nosso projeto de inclusão produtiva, gerando oportunidades e renda, promovendo cidadania e inclusão social. Todos estão convidados para o evento de lançamento, venham consumir de forma consciente e ter acesso a opções muito legais de presentes nesse período", disse.





O PROGRAMA





O Programa Municipal de Economia Solidária é gerido pela SMAS (Secretaria Municipal de Assistência Social), por meio do seu Projeto de Inclusão Produtiva, em parceria com a Cáritas de Londrina.