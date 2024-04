Projeto de Londrina promove curso de gola de inverno em tricô para doação

A SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres) oferece nas três próximas terças-feiras do mês, dias 9, 16 e 23, o curso de fabricação de golas de inverno em tricô. A atividade faz parte do projeto Artesanato Solidário, em que os itens produzidos são doados para pessoas em situação de vulnerabilidade.





As golas de inverno feitas pelas alunas serão destinadas às mulheres em situação de violência doméstica e familiar atendidas pelo CAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher ) e pela Casa Abrigo Canto de Dália.







Estão disponíveis 15 vagas para mulheres com idade a partir de 18 anos, sendo necessário já ter conhecimentos básicos sobre o tricô para participar. As aulas acontecerão a partir das 14h, no COM (Centro de Oficinas para Mulheres), localizado na rua Valparaíso, 189, Parque Guanabara.





Quem quiser se inscrever ou desejar mais informações deve fazer o contato através do número de WhatsApp (43) 99945-0056.

Esta será a 9ª edição do Artesanato Solidário, que é realizado ao menos duas vezes ao ano e surgiu como uma ferramenta de incentivo a atividades artesanais e à solidariedade, unindo práticas de aprendizado e ações de auxílio ao próximo.





“Além do aprendizado técnico que possibilita uma geração de renda alternativa, os produtos confeccionados poderão aquecer alguém no inverno. Trata-se também de um estímulo para a autoestima de quem recebe essas peças lindas feitas por outras mulheres. Resumindo, o Artesanato Solidário envolve aprendizado, carinho e sororidade”, conta a diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisnéia Rampazzo.

Neste ano, o objetivo do projeto é produzir no mínimo 30 peças para doação, para suprir o fluxo mensal aproximado do CAM. Nas edições anteriores, as alunas que não puderam comparecer aos encontros se mobilizaram posteriormente para auxiliar na produção, retirando os materiais diretamente na SMPM.





“Essa questão da solidariedade do brasileiro e do londrinense é muito notável. É importante a gente procurar sempre olhar para o próximo, levar esse carinho para essas mulheres, ainda mais sabendo que foi outra mulher que confeccionou, que pensou nela. É uma forma de transmitir amor, carinho, atenção. Com a gola, também tem essa questão de aquecer, de abraçar”, aponta a instrutora Tânia Cordeiro, que ministra as aulas.

Tendo trabalhado com tricô e crochê desde os 10 anos, Tânia conta que, através das trocas de experiências nos encontros, acaba aprendendo mais do que ensinando.





“É sempre muito prazeroso, ainda mais quando você vê pessoas mudando de vida, não só financeiramente, mas saindo de sua zona de conforto e enfrentando alguns problemas pessoais, já que a arte sempre traz essa questão terapêutica também”, aponta.

ACOLHIMENTO À MULHER





Em atividade desde 1993, o CAM oferece atendimento nas áreas de psicologia, serviço social e jurídica. O público-alvo são as mulheres acima de 18 anos que estejam em situação de violência doméstica e familiar, conforme previsto na Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha.





Além do atendimento convencional, o CAM realiza plantão 24 horas, oferecendo suporte para mulheres que necessitem garantir sua integridade física e psicológica por estarem em situação de risco.





O CAM está localizado na avenida Santos Dumont, 408, no bairro Boa Vista, com atendimento convencional de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. O contato pode ser feito pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (43) 3378-0132.