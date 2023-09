Projeto Click promove alfabetização digital para trabalhadores da construção civil

“Acabo sempre recorrendo a ligações telefônicas para contatar meus colegas porque eu não sei fazer nada no computador. Isso tem se tornado um problema, pois no dia a dia falo muito com mestres de obras e engenheiros para discutir os projetos. Até mesmo as planilhas que tenho que montar, acabo desenhando no papel, faço uma cópia e entrego em mãos”, conta Mauro, que não vê a hora de transformar essa realidade.

Iniciativa do RH do Grupo A.Yoshii, com o apoio do Instituto A.Yoshii e em parceria com o Senai Londrina, oportuniza, por meio de treinamentos presenciais, a inserção digital dos colaboradores dos canteiros de obras

Inspirados por essa realidade, o setor de Recursos Humanos do Grupo A.Yoshii, junto ao Instituto A.Yoshii e em parceria com o Senai Londrina, criou o Projeto Click, um programa de inclusão digital voltado para os colaboradores dos canteiros de obras. A iniciativa ocorre duas vezes por semana ao longo do ano, oferecendo cursos básicos de informática, oficinas e acesso à internet.





Nas aulas, os alunos aprendem a ligar um computador, enviar e-mails, fazer pesquisas na internet, conhecer o sistema operacional Windows, digitar, realizar tarefas básicas no Word, Excel e Power Point, entre outros. “Na correria do dia a dia, a gente acaba sempre priorizando o trabalho e os cuidados com a família. Sempre tive vontade de aprender, mas nunca encontrava o momento certo. E sabemos que hoje em dia tudo está ligado ao meio digital, então eu não poderia ficar para trás. Ainda estou me familiarizando com as teclas, mas já estou ganhando mais confiança com as aulas e estou muito motivado para aprender”, diz o mestre hidráulico.

O programa foi iniciado em 2010, em Londrina, pelo Instituto A.Yoshii, uma entidade sem fins lucrativos cujas ações estão alinhadas às diretrizes do Pacto Global e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Até o momento, o projeto Click já beneficiou mais de 130 colaboradores.





O diretor do Instituto, Aparecido Siqueira, ressalta que a atuação da entidade, que promove e compartilha as preocupações de Responsabilidade Social do Grupo A.Yoshii, está focada na realização de projetos próprios relacionados à Educação, Meio Ambiente e Cultura.

“A missão do Instituto é agir como agente transformador e multiplicador social, promovendo o desenvolvimento pessoal. Entre os colaboradores do Grupo A.Yoshii, entendemos a importância de oportunizar a aprendizagem em diversas áreas, especialmente na inclusão digital, já que muitos ainda não tiveram a oportunidade de aprender o básico de informática”, explica.





Na turma de 12 colaboradores, também se encontra o mestre de obras Emerson Aparecido de Jesus, de 40 anos. “Sou responsável por coordenar todos os serviços no canteiro e me interessei pelo projeto porque nunca tive a chance de fazer um curso de informática. Quero muito aprender para estar atualizado, poder responder a e-mails de trabalho, montar planilhas, fazer pesquisas e buscar arquivos”, comenta.





Emerson concluiu o ensino médio e só retornou à sala de aula anos depois para fazer um curso de Técnico em Edificações, também com incentivo do Grupo A.Yoshii. “Oportunidades como essa mostram que a empresa valoriza as pessoas, não apenas o trabalho. Para mim, todo esse aprendizado é mais um degrau rumo ao meu desenvolvimento pessoal e profissional”, conclui.





As aulas do projeto Click ocorrem às terças e quintas-feiras, das 18h15 às 19h45, na sede da A.Yoshii em Londrina. O programa é dividido em dois módulos, iniciando em agosto e concluindo em abril de 2024.