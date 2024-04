Queijos que estão à venda na ExpoLondrina são premiados em concurso mundial

Dois dos queijos comercializados na ExpoLondrina 2024 foram premiados no 3º Mundial do Queijo do Brasil, que acontece desde quinta-feira (11) e se encerra neste domingo (14), no Teatro B32, em São Paulo.





Conquistaram o SuperOuro o Queijo do Vovô, do Rancho Seleção, e o Requeijão de Corte, da Estância Baobá.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Produzido no Heimtal, zona norte de Londrina, o Queijo do Vovô é fresco e prensado com temperos desidratados. O Rancho Seleção ainda conquistou a prata com o Queijo da Vovó, que é fresco e prensado; o ouro com o Queijo Pé Vermelho, que é o de casca florida de 45 dias, e com o Queijo Paraná, maturado com, no mínimo, 15 dias.





Publicidade

O Rancho Seleção também obteve o ouro com o doce de leite tradicional, feito com leite tipo A e com o doce de leite com uvas passas ao rum, também feito com leite tipo A.





De acordo com Nydia Martins Teixeira, do Rancho Seleção, a empresa fabrica oito tipos de queijos.

Publicidade





“São três tipos de queijos frescos, sendo um frescal prensado com fermento para queijo e o outro prensado com fermento para queijos e temperados. Produzimos cinco tipos de queijos maturados: um com 15 dias de maturação mínima, um de 60 dias de maturação mínima, um com 45 dias de maturação mínima e dois tipos de parmesão que possui 12 meses de maturação mínima.”