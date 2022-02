Rádio Paiquerê comemora 65 anos de informação e entretenimento

Ao completar 65 anos de atividades, a Rádio Paiquerê 91.7 segue plena. Em sintonia com as comemorações e o trabalho diário, J.B. se entusiasma. A memória, as perspectivas e o legado do diretor da rádio são como doses de motivação: a quem chega, a quem precisa seguir. A linha do tempo da Paiquerê 91.7 é de respeito e J.B. não se esquece de quem passou pela rádio, quem participou ativamente de sua história e conquistas. Todos possuem sua consideração.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O cidadão londrinense é capítulo à parte nessa trajetória. Sua fidelidade, confiança e relação de troca marcam gerações, Isso é fato. A primeira rádio a participar da Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina promovida pela Sociedade Rural do Paraná acredita em potenciais - e o ingresso no Expo é um exemplo que J.B. discorre com orgulho de acreditar no produto alheio.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Reconhecer talentos, valorizar ideias, conservar princípios e aceitar as mudanças são características de uma rádio reconhecida mundialmente pelas coberturas de Copas do Mundo, eleições e o cotidiano da cidade. "Nós vivemos a cidade, nós nos especializamos em Londrina e embora muitas demandas sejam direcionadas a autoridades, essas também nos respeitam e até nos agradecem pelo trabalho que nossas equipes realizam com seriedade e competência diariamente", expõe J.B..





Leia mais sobre a história e o legado da Rádio Paiquerê na Folha de Londrina.