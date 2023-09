Ratinho Jr. diz que Estado tem recursos destinados para duplicar último trecho da PR-445

Em Londrina nesta quarta-feira (13) para participar da formatura de mais de 360 novos policiais militares que vão trabalhar nas regiões Norte e Norte Pioneiro, o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), disse que o Estado tem o dinheiro “guardado” para duplicar o último trecho restante da PR-445, entre os distritos de Irerê e Lerroville. “Já estamos fazendo mais de 25 quilômetros com o dinheiro do Estado e temos o compromisso de fazer a segunda etapa. Temos o dinheiro e o projeto para isso”, frisou.





Entretanto, como a rodovia foi concedida ao Governo Federal para o leilão do pedágio, o Estado precisa de autorização da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e do TCU (Tribunal de Contas da União) para executar a obra, que não teve o valor orçado divulgado. “Nossa equipe da secretaria de Estado da Infraestrutura está esperando a autorização. Se eles nos autorizarem, começamos imediatamente”, afirmou.



“Quem cuida disso agora é a ANTT, que faz a defesa jurídica. Mas, pelo que nossos procuradores leram e colocaram, a peça é tão frágil que não sustenta. Como o projeto é muito grande, é difícil a Justiça federal parar um projeto por causa de um estudo que nem tem obrigação de ser feito neste momento”, criticou. A ANTT já recorreu.

TERMINAL METROPOLITANO





Ratinho Junior ressaltou que a intenção de construir o Terminal Metropolitano, na esquina da avenida Leste-Oeste com a rua Bahia, no centro de Londrina, será tirada do papel. “Estamos fazendo a desapropriação amigável com os proprietários do terreno, em torno de R$ 19 milhões. Assim que fizer a desapropriação já vamos começar o projeto. Possivelmente vamos licitar para até o início do ano que vem uma empresa de engenharia e arquitetura para fazer este projeto”, detalhou.





AGENDA





Durante a tarde de quarta, o governador iria participar da entrega de 240 apartamentos na zona norte de Londrina. Os imóveis foram construídos por meio de financiamento da Caixa Econômica Federal, com subsídio para as famílias da Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná).