Recape em toda a extensão da Avenida Maringá e ruas de abrangência é concluído

As obras de recape, micropavimentação e tapa-buracos em cerca de 2,6 km de extensão da Avenida Maringá, na região oeste, foram concluídas. O trabalho passou desde a Avenida Joaquim de Matos Barreto até a Avenida Tiradentes.





No trecho entre a Avenida Joaquim de Matos Barreto e a Rua Faria Lima foi realizado um trabalho de reperfilagem e recape; entre a Rua Faria Lima até rotatória da Castelo Branco, foi feito o serviço de tapa buracos e aplicação de micropavimento; na rotatória da Maringá com a Avenida Castelo Branco foi executado o recape; e entre a Avenida Castelo Branco até a Avenida Tiradentes o trabalho englobou tapa-buracos e micropavimentação.



Além da Avenida Maringá, a Prefeitura executou melhorias no asfalto de diversas ruas do entorno. Ainda, a Avenida Castelo Branco foi contemplada com os serviços de manutenção viária. No trecho entre a Avenida Maringá e Rua Foz do Iguaçu foi feita a reperfilagem; e no trecho entre a Rua Foz do Iguaçu até a rotatória da Rua da Paz foi feita a reperfilagem parcial e aplicação de micropavimento.





Outra rua da região que recebeu os serviços foi a Voluntários da Pátria. No local, foi realizado um trabalho de repefilagem em três trechos: entre a Avenida Castelo Branco e Rua Florindo Furlan; entre as ruas Astorga e Abidala Jabur; e entre a Travessa do Alto do Araxá até a Rua Foz do Iguaçu.