Rede de mulheres sambistas de Londrina se mobiliza pelo Rio Grande do Sul

As necessidades das pessoas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul ainda são muitas e a solidariedade mais que bem-vinda. Pensado nisso, uma roda de samba formada por mulheres se apresenta nesta quarta-feira (29), às 19 horas, véspera de feriado, no Sabor e Ar, no Zerão.





Os coletivos femininos de samba em Niterói, Rio de Janeiro, Juiz de Fora, La Plata, na Argentina, e Montevidéu, no Uruguai, estão realizando eventos pela causa e Londrina não poderia ser diferente.

Integrante da rede em Londrina, a cantora e jornalista Rackelly Calliari convida a todos para fortalecer o apoio e ressalta que a cultura do samba tem a solidariedade como marca. "É muito importante que possamos estar juntos não só nos momentos de festa, mas também nos momentos difíceis."







Calliari explica que por meio da rede de mulheres na roda de samba há trocas e um convívio ao longo de alguns anos com representantes de coletivos de diversos locais do Brasil e do mundo.







Sobre o seu papel e o das demais mulheres que estão por inteiro nessa ação, considera: "A garra das sambistas gaúchas é algo admirável. Então, é algo pequeno que podemos fazer e demonstra nossa disposição em ajudar diretamente para acolher mulheres e crianças vítimas das enchentes."





