Reforma da UBS do Guanabara em Londrina é entregue

Com uma equipe composta por 21 funcionários, a unidade tem uma grande área de abrangência, que compreende 32 mil moradores de 61 bairros da cidade de Londrina. É, ainda, uma unidade de referência no serviço de vacinação. Por esta razão, a reforma da UBS Guanabara contemplou a criação de uma segunda sala de vacina.

A empresa Gasparine Engenharia Civil ficou responsável pela obra de revitalização da UBS do Guanabara, que teve a duração de três meses. Dentre as melhorias realizadas no local estão a pintura interna e externa, reforma da marquise, adequação de acessibilidade na calçada, do guichê da farmácia e do balcão da recepção, instalação de aparelhos de ar-condicionado e móveis novos, incluindo cadeira de odontologia, entre outras benfeitorias.

Serviços prestados pela Unidade Básica de Saúde







Outros serviços oferecidos na UBS são as consultas médicas com clínico geral, consultas pediátricas e odontológicas, saúde da mulher com coleta de exame preventivo, acompanhamento pré-natal, puericultura, aplicação e distribuição de medicamentos na farmácia na unidade.



Publicidade





O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, percorreu a unidade para verificar o resultado da reforma e enfatizou a importância do investimento para dar condições de trabalho adequadas aos servidores. “Saúde se faz com pessoas. Por mais que tenhamos essa estrutura, se não tivermos os profissionais de saúde fazendo o trabalho, nada vai resolver o problema da população. Em média, atendemos 10 mil pessoas por dia na nossa rede de atendimento, é um grande desafio promover saúde, e nossos funcionários fazem isso com maestria”, elogiou o secretário, que também comentou a qualidade da reforma. “Conseguimos entregar unidades de saúde com estruturas melhores do que a rede particular. E nosso compromisso é a cada dia mais qualificar isso”, frisou.







A coordenadora da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Guanabara, Heidy Raquel Rigoni Teixeira, se emocionou ao agradecer pelo trabalho empenhado na realização dessa obra e listou as principais mudanças no local. “Nós tivemos bastante melhorias, inclusive a instalação de uma segunda sala de vacina. Temos um volume muito grande de aplicação de vacinas, então agora vamos poder fazer uma sala de vacinação para crianças e outra para adultos. A unidade ficou bem bonita, com melhor acesso na entrada e recepção. Vamos começar o ano de casa nova e tudo bem bonito”, disse.







Implantada em 1995, a UBS Guanabara teve uma nova unidade construída em 2014. Desde então, não passou por reforma ou intervenção significativa, já apresentando desgaste predial. A área construída do prédio é de 400 m².