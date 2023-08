Região central de Londrina ganha mais dois semáforos

Mais dois semáforos começaram a funcionar na área central de Londrina. Desta vez, os dispositivos passam a controlar o fluxo de veículos em pontos distintos da rua Goiás: no cruzamento com a Paranaguá e no encontro com a rua Belo Horizonte.





Implantados pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) em meados de junho, depois de análises identificarem riscos de acidentes em episódios de avanço de preferencial, os aparelhos serão acionados no período da manhã, após o término do serviço de sinalização nos dois pontos.

Com o início da operação dos novos semáforos, o movimento de transpor a rua Goiás por quem vem da Paranaguá e da Belo Horizonte será determinado pelos avisos luminosos, e não mais pelas demarcações de parada obrigatória até então presente nas vias.





Além de oferecer mais segurança aos motoristas e motociclistas que trafegam pela região, as intervenções da CMTU visam preservar a vida de pedestres, cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida.







Esse público contará com faixas de travessia e rampas de acessibilidade no percurso. Terá à disposição, ainda, um tempo extra nos aparelhos – que ao final de cada ciclo de funcionamento permanecerão fechados para que os cidadãos passem com tranquilidade de um lado a outro das calçadas.





A ativação dos novos semáforos nos cruzamentos da rua Goiás integra um conjunto de ações voltadas à segurança no trânsito londrinense. Nas últimas semanas, a interseção da avenida Juscelino Kubitschek (JK) com a rua Chile, e o encontro da Duque de Caxias com a rua Jorge Velho, também foram semaforizados.