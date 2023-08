Repelente natural não afugenta pombos do Bosque Central de Londrina, afirma Sema

O teste com repelente natural que foi feito no mês passado no Bosque Central de Londrina com o objetivo de espantar os pombos não foi eficaz. Conforme a Sema (Secretaria Municipal do Ambiente), tratava-se de um produto tópico de aplicação no local de pouso das pombas, e expectativa era que a combinação pegajosidade e cheiro do produto - fragrância adocicada, que se assemelha ao cheiro de uva - impediriam que ave sentasse onde havia sido aplicado. O objetivo do teste era o manejo das aves em excesso que ocasionam desequilíbrio ambiental.





"Em relação ao teste de repelência feito no bosque central, o componente, os óleos vegetais que teriam a propriedade de afugentar os pombos, ele não foi efetivo. Não apresentou uma capacidade que seja suficiente para impedir que o pombo chegue ou fazer o pombo sair do bosque. Ele não teve o caráter de repelência esperado. Então, a partir da verificação dos dados, não vamos ampliar a ação de aplicação ou fazer novos testes com esse produto, porque ele já se demonstrou ineficaz", explica o biólogo Jonas Henrique Pugina, gerente de biodiversidade da Sema e presidente do Consemma (Conselho Municipal do Meio Ambiente Londrina).

Pugina destaca que "a conclusão foi pela coleta de dados, que a partir da aplicação, fizemos verificação local por cinco dias e não houve uma diminuição representativa no adensamento populacional no ponto de aplicação e também não houve uma hesitação - os pombos não evitaram de pousarem naquela árvore isso foi mapeado, feito em planilha e foi verificado a inefetividade".







Os testes para tentar diminuir a superpopulação deste tipo de ave em Londrina foram inúmeros, como repelência pela iluminação, produto natural biológico, redução de árvores exóticas e poda de árvores para redução de pontos de pouso, diminuição e adensamento das árvores para aumentar ventilação e ondas sonoras.





"A partir desse momento, a gente vai verificar novas técnicas, novas metodologias, seguir no estudo para a aplicação de outros produtos, ou qualquer outra forma de manejo dos pombos", explica o gerente.