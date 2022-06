Retomada de procissão de Corpus Christi reúne fiéis em Londrina

Após dois anos de suspensão por conta da pandemia de Covid, a procissão de Corpus Christi voltou a ser realizada em Londrina. Milhares de católicos participaram do rito religioso promovido pela Catedral Metropolitana na manhã do feriado desta quinta-feira (16).

Quem seguiu o cortejo pelas travessas padre Eugênio Herter e Bernardo Greis – no entorno da igreja central - teve a oportunidade de ver um grande tapete colorido formado por 100 painéis com ilustrações diversas que abordaram temas como “Sagrado Coração de Jesus”; “Paz”; “Eucaristia”, “Imaculado Coração de Maria”, “Partilha, Comunhão e Participação”.

O tradicional tapete de Corpus Christi produzido no entorno da Catedral neste ano contou com a participação de cerca de 250 pessoas de diferentes pastorais e movimentos católicos de Londrina. O trabalho que consumiu cerca de 80 sacos de pó de serra, 200 bisnagas de corante, 400 kg de sal grosso, 10 kg de borra de café, além de pedrarias teve início por volta das 4h.







Responsável pela celebração da missa que teve início às 9 horas e antecedeu a procissão, padre José Rafael Solano Durán salientou a importância desse evento religioso para a igreja católica.





"Nós, cristãos, vivemos a eucaristia e a palavra como dois pontos centrais da nossa fé. Depois do século X, na província de Viterbo [Itália], iniciaram-se as grandes procissões eucarísticas e com elas veio a arte representada pelos belíssimos tapetes. No hemisfério norte, nós estamos passando da primavera para o verão, época que marca a chegada das flores e frutas típicas desse período que pessoas de lá usavam para colorir suas casas e as igrejas. Não podemos nos esquecer de também celebrar o Corpus Christi no dia a dia, junto aos irmãos necessitados”, afirmou o sacerdote da Arquidiocese de Londrina.

