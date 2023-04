Revitalização do Parque Arthur Thomas pode receber recursos de Itaipu

Londrina está entre as cidades do Paraná com chances de entrar no “radar” do novo comando da Itaipu Binacional para receber investimentos da usina hidrelétrica.





A iniciativa vislumbrada é a revitalização do Parque Municipal Arthur Thomas, na zona sul.

Publicidade

Publicidade





A informação foi revelada à FOLHA pelo próprio diretor-geral brasileiro da empresa, Enio Verri, em entrevista exclusiva na quinta-feira (6), quando ele esteve na cidade para a abertura da 61ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina (ExpoLondrina 2023).





As tratativas, no entanto, se encontram em estágio preliminar, segundo o ex-deputado federal do PT.

Publicidade





“Hoje [06/04], na reunião que eu tive com o prefeito Marcelo [Belinati, do PP] e seus secretários, eles apresentaram uma demanda sobre um parque que querem reconstruir. Eu entendo que a proposta dele está na missão de Itaipu. Eles vão apresentar o projeto e nós vamos conversar sobre isso”, contou.





PRIORIDADE AMBIENTAL E SOCIAL

Publicidade





Conforme Verri, a “fatia” brasileira da companhia conta atualmente com cerca de R$ 1 bilhão disponíveis para investimentos no país. Embora pondere que o recurso não seja “uma coisa nova”, ele adiantou que, em sua gestão, demandas sociais e ambientais terão mais espaço em comparação com os aportes feitos em infraestrutura por parte da administração anterior.





Expandir o campo de ação para além de municípios do Oeste do Paraná também faz parte dos planos.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: