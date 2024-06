Revitalização na Praça da Juventude da Zona Sul de Londrina é iniciada

A secretaria municipal de Obras e Pavimentação de Londrina iniciou recentemente as obras de revitalização da Praça da Juventude da Zona Sul, localizada à avenida Guilherme de Almeida, onde funcionava o Pavilon.





A empresa que venceu a licitação para a obra é a Urban Green, com sede na cidade, como mostrou reportagem da FOLHA . Os trabalhos executados no momento incluem serviços preliminares de demolição de estruturas, construção de paredes de alvenaria e locação de obra.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A próxima etapa consistirá na execução do gradil que será instalado no entorno da obra, bem como a implantação de calçamento com paver e piso tátil.





Ao todo, o valor investido pela Prefeitura é de R$ 4.054.774,65, dos quais R$ 2 milhões foram destinados através de emenda parlamentar do deputado federal Padovani. As demais verbas provêm de recursos próprios do Município.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: