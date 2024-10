'Robô Selvagem': adaptação do best seller estreia nos cinemas de Londrina

Nesta semana, as estreias nos cinemas de Londrina trazem uma diversidade de gêneros, com destaque para o filme "Robô Selvagem". A produção, que combina animação e aventura, chega às telas como uma das apostas do mês, atraindo a atenção de fãs do gênero.

Tudo Por Um Pop Star 2 é a sequência do filme Tudo Por Um Pop Star, lançado em 2018. A trama acompanha três amigas, Duda, Bia e Julinha, que moram na cidade de Resende, no interior do Rio de Janeiro, e estudam no mesmo colégio das protagonistas do primeiro filme.





ESTREIA/ANIMAÇÃO





MY HERO ACADEMIA – AGORA É A SUA VEZ





Direção: Tensai Okamura.





Elenco: Kaito Ishikawa, Yûki Kaji, Kayli Carter.





My Hero Academia - Agora é a Sua Vez, se passa após a épica batalha entre All Might (Kenta Miyake), o símbolo da paz, e All For One, o emblemático símbolo do mal, a era dos heróis toma um novo rumo. Embora All Might tenha se afastado do papel de herói número 1, seus ideais e legado permanecem vivos no coração de seus alunos da U.A. High School.





Determinados a honrar sua influência, Deku, Bakugo, Todoroki e a classe 1-A se preparam para enfrentar um novo desafio: Dark Might e a sinistra organização criminosa conhecida como Família Gollini.





Multiplex Catuaí (de quinta a quarta) - 16h00, 18h30.

Cinemark Boulevard (de quinta a quarta) - 18h00, 20h30.





Confira a programação completa na FOLHA DE LONDRINA: