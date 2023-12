Rompimento de rede afeta abastecimento de água na região Norte de Londrina

Suspeito foge de abordagem e morre em suposto confronto armado com a Polícia Militar em Londrina

Um homem morreu após se envolver em um confronto armado com policiais do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) no bairro Jamile Dequech, na Zona Sul de Londrina, na manhã desta terça-feira (26).