Sala da Mulher Empreendedora promove workshop sobre uso profissional do Instagram em Londrina

Nesta terça-feira (26), a Sala da Mulher Empreendedora promove o Workshop “Instagram profissional”, que tem o objetivo de oferecer às mulheres uma oportunidade de compreender as ferramentas da rede social.





A ação começa às 14h, no COM (Centro de Oficinas para Mulheres), localizado na rua Valparaíso, 189, no Guanabara.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Segundo a diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisnéia Rampazzo, o Instagram profissional é um perfil na rede social que oferece ferramentas e recursos específicos para empresas, criadores de conteúdo e influenciadores.





“Ao utilizar as ferramentas e recursos disponíveis por meio da conta profissional, você pode alcançar um público maior, aumentar o engajamento, gerar leads, vendas e, por fim, fortalecer sua marca”, ressaltou.

Publicidade





Ministrado pela relações-públicas Maria Clara Ribeiro, o workshop será dividido em seis partes. A cada etapa, serão abordados assuntos referentes a métricas, anúncios, botões de contato, links na biografia, perfil profissional em comparação ao pessoal e imagens.





Todo esse conteúdo será repassado de forma simples a fim de gerar o melhor entendimento da turma.

Publicidade





Segundo a instrutora, apesar do crescimento de outras redes sociais, como o TikTok, o Instagram continua sendo uma das mídias digitais mais completas.





“Ao ensinar mais sobre essa ferramenta para empreendedoras, acredito que as possibilidades de negócios com certeza irão aumentar, pois o conhecimento leva a uma melhora da prática, onde muitas tem dificuldade”.





O workshop integra o calendário de ações da SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres) a respeito do Mês da Mulher. Esta oficina conta com 20 vagas e as interessadas podem se inscrever gratuitamente através do WhatsApp: (43) 9 9945-0056.