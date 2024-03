Sala da Mulher Empreendedora promove em Londrina oficina de vendas on-line

A SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres), por meio da Sala da Mulher Empreendedora, abriu inscrições para a oficina de Vendas On-line que será realizada nesta sexta-feira (22), às 14h.





O local da atividade é a sede do COM (Centro de Oficinas para as Mulheres), na rua Valparaíso, 189, Parque Guanabara.

A ação é gratuita e faz parte da programação do Mês da Mulher. Para participar, basta se inscrever pelo WhatsApp (43) 99945-0056. Podem participar mulheres a partir de 18 anos, moradoras de Londrina ou dos distritos. A oficina será ministrada pelo instrutor do Sebrae, Marcos Roberto Marques.





Esta oficina consiste em conceituar planos e estratégias de vendas, marketing e mídias on-line, análise e segmentação de mercado, comportamento do consumidor e canais digitais com enfoque em vendas.





A diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisnéia Rampazzo, informou que a oficina tem o intuito de oferecer mais uma ferramenta para operacionalizar os negócios das mulheres, que são as vendas pela internet. “As vendas on-line são uma oportunidade incrível para alcançar novos clientes, expandir o negócio e aumentar as vendas. Com um planejamento adequado e as ferramentas certas, é possível criar um negócio on-line lucrativo e duradouro”, afirmou.





A Sala da Mulher Empreendedora foi inaugurada recentemente em Londrina, em agosto de 2023, por meio de uma parceria entre a SMPM e o Sebrae/PR. O objetivo é fomentar o empreendedorismo feminino e a autonomia financeira da mulher, ofertando serviços de apoio, orientação, consultoria e treinamento para mulheres empreendedoras para que elas formalizem e desenvolvam seus negócios. Os serviços são ministrados por equipe técnica e consultores do Sebrae/PR.