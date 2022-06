Sanepar e terceirizada Esac são notificadas por irregularidades em obras

A Prefeitura de Londrina notificou, na última quarta-feira (22), a Sanepar e a terceirizada Esac, que tem sede na cidade, por irregularidades que teriam sido identificadas por técnicos em seis obras de saneamento em execução no município. No documento – que a FOLHA teve acesso -, a secretaria municipal de Obras e Pavimentação dá prazo para que os problemas sejam sanados e alerta que a “ausência de providência ou a falta de apresentação de defesa no prazo ensejará na aplicação das penalidades e ainda sujeitando o infrator à responsabilização civil.”

A principal adversidade encontrada seria a ausência do alvará de licença para realizar os serviços. Outras dificuldades apontadas – que variam conforme a obra - estão a falta de sinalização e de recomposição asfáltica ou de calçadas, carência de limpeza e a presença de restos de materiais e objetos. O poder público destaca que as irregularidades infringem dispositivos legais, como o contrato firmado com a companhia, em 2016, e leis e decretos municipais.

A rua Theodore Roosevelt, no jardim Califórnia, zona leste, é umas vias elencadas com problemas após trabalhos da empresa. Uma das pistas teve o asfalto removido para melhorias de saneamento, entretanto, não foi reposto e as pedras que foram colocadas estão se espalhando. “Parece que era um vazamento na tubulação e até arrumaram rápido, porém, não deixaram a rua como estava. O perigo é um motociclista passar aqui, escorregar nas pedras e cair. Precisa corrigir logo”, comentou o entregador Antônio Borges.





Na rua Uruguai, perto do cruzamento com a avenida Juscelino Kubitschek, área central, a prefeitura deu três dias para a terceirizada repor o asfalto de uma obra de correção de vazamento na rede. O município ainda reclamou da falta de limpeza do local. Na manhã desta quinta-feira (23), operários faziam os reparos e a previsão era de que tudo ficaria pronto, com limpeza e recomposição asfáltica, ainda durante o dia.







