Santuário celebra missa em homenagem aos 70 anos da presença Xaveriana em Londrina

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova em Londrina, celebra, no domingo, dia 23 de abril, uma missa especial em comemoração aos 70 anos da presença dos Missionários Xaverianos em Londrina.





A missa será às 16h, presidida pelo padre Michel da Rocha, reitor do Seminário Xaveriano de Londrina. A celebração terá transmissão pela Rádio Alvorada, emissora oficial da Arquidiocese de Londrina.

De acordo com o padre Rodolfo Trisltz, O Santuário recebe a celebração porque o local, quando a capelinha foi elevada à paróquia, recebeu os primeiros padres xaverianos da cidade.





Em março de 1952, o padre Beno Wenner, da Congregação dos Padres Missionários Xaverianos, tomou posse como primeiro pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, desmembrada da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus (Catedral), atendendo também as capelas da Warta e do Heimtal.

Até então, a paróquia era apenas uma capelinha, vinculada à Igreja Matriz, quando Londrina ainda era ligada à Diocese de Jacarezinho.





Com o rápido crescimento da Vila Nova, a igrejinha se tornou pequena e o povo, unido ao padre, iniciou, logo em abril, a construção de uma nova igreja provisória, assim como a construção da nova casa paroquial, terminadas em 1953. Em setembro daquele ano, tomou posse o segundo pároco, padre Carlos Bonetto, que ficou apenas sete meses.

O terceiro pároco, também xaveriano, padre Mário Del Santi, assumiu em abril de 1954 e em setembro de 1955 é dada a benção à pedra fundamental da futura igreja.





É nesse ano também que toma posse o padre Tarcisio Facchinelli, o qual dá início aos alicerces de construção do novo templo, cuja construção precisou ser paralisada devido às despesas com a escola paroquial.

Em 17 de fevereiro de 1957, é instalada a Diocese de Londrina, desvinculada da Diocese de Jacarezinho, e toma posse o primeiro Bispo de Londrina, Dom Geraldo Fernandes Bijos.





Em 1959, Dom Geraldo confia a direção da paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova, aos padres Scalabrinianos, conhecidos também como Carlistas, encerrando um ciclo de administração da paróquia pelos xaverianos.





“A história do Santuário de Nossa Senhora Aparecida está intimamente ligada aos padres xaverianos. Somos muito gratos ao trabalho que eles desenvolveram no início da comunidade, justamente na transição de capela para paróquia. O que somos hoje é fruto também do esforço que esses homens de Deus fizeram no início da década de 1950. Por isso, não podemos deixar de abrir as portas da Casa da Mãe Aparecida para esta celebração”, ressalta o padre Rodolfo.