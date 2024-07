Santuário de Londrina é escolhido como cenário de filme

Conhecido pelos londrinenses e local de grandes demonstrações de fé, o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova, ganhou uma movimentação diferente na última sexta-feira (5).





O local foi escolhido como cenário para a gravação de uma cena do curta-metragem “Das Cinzas às Cinzas”, produzido pela produtora do Leste e pela Kinoarte. Produção, direção, cinegrafistas, além dos atores e de outros integrantes da equipe técnica estiveram presentes no espaço durante a tarde para as gravações e chamaram a atenção dos fieis que passaram pelo local.

“Fomos convidados para ceder o espaço para locação e abrimos as portas para a equipe do filme. Afinal, a Casa da Mãe Aparecida é a casa de todos os seus filhos. E sabemos como o Santuário tem sido cada vez mais procurado pelas pessoas, tornando-se uma referência em toda a Arquidiocese de Londrina, no Paraná e no interior de São Paulo”, afirma o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário.





De acordo com a produção, o filme conta a história de uma jovem do interior do Paraná que sai de um colégio de freiras para descobrir seu lugar no mundo, suas potencialidades e suas possibilidades de conexão com várias instâncias do imaterial.

Outros locais também serviram como cenário para as gravações. A produção conta com subsídio do município de Londrina, via Lei Paulo Gustavo, aprovada em julho de 2022 e regulamentada em maio de 2023, disponibilizando R$ 3,8 bilhões em recursos para projetos do audiovisual. “Com o suporte do município e de outras entidades, temos grandes perspectivas de distribuição nacional desta produção”, diz o ofício assinado por Artur Ianckievicz, diretor e roteirista do curta-metragem.





Em junho, a produção selecionou figurantes mulheres entre 20 e 60 anos para participarem das gravações do curta, que foram realizadas entre os dias 1º e 5 de julho. Ainda não há data para estreia do filme.