Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Londrina lança SantuCast, o podcast do Santuário

Homilias de missas, reflexões e conteúdos próprios. O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova em Londrina, entra em 2023 com mais um novo projeto: o SantuCast, o podcast do Santuário.





Produzido pela equipe de comunicação e por voluntários, o programa traz diferentes assuntos e reproduz algumas homilias de missas transmitidas pelo Santuário durante o fim de semana.

Publicidade

Publicidade





Encabeçado por Cristiano Dias, o Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão, o podcast conta com o trabalho e o apoio de Robson Sebold, responsável pelas transmissões do Santuário e pelas artes publicas nas redes sociais.





“Nós já produzimos um conteúdo extraordinários e, agora, queremos ampliar a distribuição desse conteúdo e o alcance do público”, explica o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário.

Publicidade





Por enquanto, estão no ar apenas algumas reproduções e homilias de missas de janeiro. Além delas, Cristiano Dias deve produzir conteúdos inéditos.





Um deles vai falar sobre as devoções Marianas, a origem da Ave-Maria, o que os santos e santas dizem sobre essa oração, a devoção das Três Ave-Marias, a origem do Santo Rosário, entre outros.

Publicidade





“Nós não podemos fugir das questões ligadas à devoção a Maria, já que somos um Santuário dedicado à padroeira do Brasil”, ressalta.





Outros conteúdos irão abordar Campanha da Fraternidade de 2023, "Fraternidade e Fome". Cristiano também produzirá conteúdo sobre o ano vocacional, com o tema "Vocação: Graça e Missão".





Os conteúdos podem ser acessados no perfil do Santuário no Spotify.