Santuário Nossa Senhora Aparecida, em Londrina, divulga programação da Festa da Padroeira

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida promove, entre os dias 28 de setembro e 12 de outubro, a Festa da Padroeira.





Neste ano, a programação inclui quermesse, carreata, bênção de carros, novena, vésperas solenes e as missas, além de uma novidade: a benção dos sinos, que serão instalados na torre do templo e que irá acontecer no domingo (29). A participação em toda a programação é gratuita.





A expectativa dos organizadores é receber mais de 40 mil pessoas vindas de toda a Arquidiocese de Londrina, de outras cidades do Paraná e até de outros Estados.

“Nossa Festa da Padroeira se consolida como a maior festa religiosa da Arquidiocese de Londrina, oferecendo uma programação litúrgica e espiritual para atender a todos os fieis devotos de Nossa Senhora Aparecida. Estamos preparados para receber as pessoas que venham rezar conosco, que queiram participar da nossa Quermesse e das outras atividades”, ressalta o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário.





VEJA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

Quermesse da Padroeira

Dias 28 e 29/09, a partir das 16h30

Carreata da Padroeira

Dia 29/09, após a missa das 8h na paróquia São Tiago Apóstolo (R. Santiago Luís Pereira, 84 - Jd Santiago), celebrada pelo padre Alex Aparecido Barboza. Carreata conduzida pelo padre Ademar Lorrenzzetti. Na chegada ao Santuário, bênção de veículos pelos padres e diáconos.

Bênção dos Sinos

Dia 29/09, após a missa das 16h, com arcebispo Dom Geremias Steinmetz.

Novena da Padroeira - de 02/10 a 10/10





Horários



02/10 (19h30): Padre Fernando Garavaglia (Claretianos) – paróquia Coração de Maria



03/10 (19h30): Padre Emanuel José de Paula – paróquia pessoal Nipo Brasileira

04/10 (19h30): Padre Bruno Áthila Nascimento (Palotinos) – paróquia Rainha dos Apóstolos

05/10 (18h30): Frei Wainer José de Queiroz (Frades Menores Missionários) – paróquia





Nossa Senhora da Piedade

06/10 (16h00): Padre Gabriel de Souza (Xaverianos) – reitor do Seminário Xaveriano

06/10 (18h30): Padre Rafael Solano – paróquia Jesus Cristo Libertador

07/10 (19h30): Dom Marcos José – bispo de Cornélio Procópio

08/10 (19h30): Frei Silvio Cesar Ferreira (Capuchinos) – paróquia Nossa Senhora Aparecida

09/10 (19h30): Dom Anuar Battisti – arcebispo emérito de Maringá

10/10 (19h30): Padre Willian Adriano Goiris (Redentoristas) – paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem





Vésperas Solenes

Dia 11/10, 19h30, celebrada pelo arcebispo Dom Geremias Steinmetz, com troca do manto da imagem de Nossa Senhora Aparecida.





Dia da Padroeira - 12/10

00h00 – Terço dos homens

05h00 – Missa com padre Laurindo Lopes da Silva

07h00 – Missa com Padre Alexandre Alves

09h00 – Missa com Dom Manoel João Francisco (bispo emérito de Cornélio Procópio)

10h30 – Missa com Dom Luiz Soares Vieira (arcebispo emérito de Manaus)

12h00 - Bênção das crianças

13h30 – Missa com padre Joel Medeiros

15h00 – Missa com Dom Geremias Steinmetz

17h00 – Missa com Dom Geremias Steinmetz

18h00 – Procissão luminosa

19h00 – Coroação de Nossa Senhora





Confissões

Dia 12/10: das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.





Nos dias 5 e 6 de outubro não haverá Quermesse por causa das eleições municipais. Mesmo assim, o Santuário estará preparado para receber e atender os romeiros que vieram rezar ou em peregrinação.