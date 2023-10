Saúde prevê que reabertura da UBS do Três Bocas será na próxima semana

Após o protesto de moradores cobrando a reabertura da UBS (Unidade Básica de Saúde) da Usina Três Bocas, na região sul de Londrina, a secretaria municipal de Saúde projeta a retomada dos atendimentos no prédio que fica na comunidade a partir da semana que vem, no entanto, sem um dia pré-determinado.





Responsável pela pasta, Felippe Machado afirmou, ao ser questionado pela FOLHA, que “ainda faltam alguns detalhes” no posto.

“O DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) pediu para a empresa responsável pela obra para fazer correções nas defesas metálicas. A nossa expectativa é que ainda essa semana possa ser concluído, vamos fazer uma faixa de pedestres na travessia de um lado para o outro da rodovia (João Alves da Rocha Loures) e, no máximo, na próxima semana o atendimento volte na UBS”, prometeu.





Pacientes também têm mostrado indignação com a decisão do município de transferir os atendimentos para o Itapoã, que fica a sete quilômetros de distância, depois que a paróquia que estava cedendo alguns espaços de forma provisória pedir as salas de volta.

A revitalização do posto do Três Bocas, que tem como principal obra uma rampa de acessibilidade, começou em janeiro deste ano e tinha prazo de entrega de três meses.





ÁGUA INVADE POSTO

Quem procurou a UBS do Armindo Guazzi, na região leste, no começo da manhã desta terça-feira (17) ficou sem atendimento. A forte chuva que caiu na cidade durante a madrugada invadiu parcialmente o posto, provocando infiltrações na área onde ficam os consultórios e demais salas.





“Tinha agendamento com clínico geral, mas cancelaram e remarcaram para o final do mês. Isso aconteceu com muitas pessoas e teve paciente que ficou bravo, discutiu com servidores”, relatou uma paciente.

O posto foi construído em 1999 e passou pela última grande reforma há quase dez anos. Atualmente a estrutura é deficitária.





“Nossa equipe está esperando o telhado secar para que tenhamos condição de subir e fazer os reparos. Essa unidade tem previsão de reforma e, muito provavelmente, deve começar até dezembro”, comentou o secretário. A licitação para as melhorias ainda não foi lançada.





