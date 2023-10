Atendimento da UBS Três Bocas revolta moradores após ser transferido para o Itapoã em Londrina

Moradores da Usina Três Bocas, na região sul de Londrina, estão revoltados com a transferência dos atendimentos de saúde para a UBS (Unidade Básica de Saúde) do jardim Itapoã, que fica a sete quilômetros de distância. Desde o começo do ano, o posto da comunidade está em reforma e os pacientes estavam tendo acesso os serviços nas salas da paróquia, a 150 metros do prédio.







A população da localidade afirma que foi surpreendida com a alteração. “Fizeram a mudança de um dia para outro e ninguém foi avisado. Estamos revoltados, pois, as demandas daqui são grandes”, criticou a empregada doméstica Pollyana Aparecida da Silva. “A comunidade está indignada com o descaso da prefeitura conosco. O município está tirando nosso direito e levando para a cidade, tirando nosso direito à saúde”, lamentou a vendedora Maria Marli de Oliveira.

A preocupação é com a locomoção até o Itapoã, principalmente das pessoas idosas. “Não temos todos os horários de ônibus à disposição. A partir das 7h30, por exemplo, passa de uma em uma hora na rodovia (João Alves da Rocha Loures), mas dentro da comunidade é até 12h e depois só das 15h às 18h. Nem todos têm carro ou moto”, comentou Pollyana Silva.





Os pacientes também cobram a volta dos atendimentos na estrutura da UBS. O prazo para finalização das melhorias, após aditivos, venceu em dois de outubro. “É uma luta para nós. Não sei o que a prefeitura tem contra nós. Reformaram o posto, gastaram um monte de dinheiro e agora vai para o Itapoã, com o prédio pronto e nós não podendo usar”, destacou o caminhoneiro Valdecir Ribeiro.