Segunda-feira tem previsão de chuva em Londrina

A segunda-feira (14) deve ter pancadas de chuva em Londrina, afirmou o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná).

De acordo com a previsão, essa condição de instabilidade deve se manter durante toda a semana, com maiores possibilidades de chuva na segunda e na terça-feira (15).

A temperatura mínima desta segunda-feira, registrada pela manhã, foi de 20,5°C. A máxima deve ficar em torno de 26°C. Segundo o IDR-PR, as médias devem ser as mesmas para os próximos dias, com as máximas podendo subir um pouco, para até 28°C, conforme uma frente fria se afasta da região.





Após um fim de semana chuvoso, o acumulado mensal de precipitação em Londrina chegou a 152 mm. Isso significa que, em 14 dias, o volume de chuvas de março já superou a média histórica esperado para o mês inteiro, que é de 137,6 mm.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.