Sexta-feira com queda na temperatura traz fim de semana frio em Londrina

A sexta-feira (10) tem máxima de 22°C, com sol e previsão de chuvas isoladas em Londrina. Segundo o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), o tempo se manterá instável até o final do dia.

A temperatura mínima, registrada às 7h, foi de 13°C. De acordo com o instituto, uma frente fria chega com o fim de semana, quenão tem previsão de chuva.

Para sábado (4), a mínima é de 11°C e para domingo (5), 8°C - os dois dias têm máxima de 20°C, conforme prevê o IDR.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.