Sexta-feira e final de semana têm previsão de chuva em Londrina

Londrina deve ter chuva nesta sexta-feira (18) e no final de semana, segundo o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná). A previsão do tempo mostra que a instabilidade deve ser causada por uma frente fria que se aproxima da região.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





De acordo com o instituto, as chuvas são esperadas, principalmente, para as tardes e noites de sexta-feira (18) e sábado (19). O sol também pode aparecer, pelas manhãs. A temperatura máxima fica na casa de 28ºC, enquanto a mínima registrada nesta manhã foi de 21,8°C. O calor somado à alta umidade relativa do ar - acima de 60% - pode trazer uma sensação de abafamento durante o final de semana.

Continua depois da publicidade





A partir de segunda-feira (21), no entanto, o calor deve diminuir em Londrina, conforme a frente fria avança pela região. Segundo o IDR-PR, o dia que marca o início do outono deve apresentar uma leve queda nas temperaturas, com a máxima ficando perto dos 24ºC.





Apesar de ter chovido em alguns bairros de Londrina nesta quinta-feira (17), os pluviômetros do IDR-PR não registraram precipitação. Com isso, segundo o instituto, o acumulado mensal de chuvas segue em 154,4 mm na região. A média histórica esperada para o mês de março era de 137,6 mm.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.