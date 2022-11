Shopping de Londrina terá telão para assistir aos jogos da Seleção Brasileira na Copa

Durante o período de abertura facultativa ou fechamento das lojas, o acesso de pedestres ao Shopping será feito pelas entradas da Rampa e do Átrio; de carros pelo acesso G3, na Avenida Theodoro Victorelli; e das motos pelo acesso G1 da Rua Martiniano do Valle.

Os londrinenses poderão assistir aos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo em um telão instalado especialmente para os lojistas, colaboradores e visitantes, localizado na Praça de Alimentação do Shopping Boulevard.

Promoções





Este ano, a Black Friday acontece simultaneamente à Copa do Mundo. Por isso, entre esta segunda-feira (21) até o dia 27 de novembro, a tradicional Week Tudoooo! exibe identidade visual com as cores do time do Brasil e oferece descontos em segmentos diversos como vestuário, eletrônicos e eletrodomésticos, nas lojas físicas e no ambiente digital.





E até o dia 2 de dezembro os consumidores podem ganhar prêmios, descontos em lojas e um copo temático exclusivo com as cores do Brasil participando da roleta digital que está instalada no corredor do piso superior do Shopping. Para participar, basta acessar o QRCode no local.